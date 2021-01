Les brèves des Livres du Soir

La Section Lucky **

Frédéric Schmitter

Au collège des îles du Ponant, les élèves sont isolés sur six îles où se rendent les enseignants. Gaspard, amateur de Rubik’s Cube, pédopsychiatre et écrivain habitué à jouer avec les lettres, propose des jeux créatifs adaptés à chacun : familles selon la symétrie, utilisation d’une seule voyelle, de toutes les lettres, anagrammes, palindromes, on retrouve ici des contraintes chères à l’Oulipo, à Georges Perec et à l’auteur. Jouissif.

Le Rocher, 145 p., 14,90 €, ebook 10,99 €

Poupées **

Éléonore Pourriat