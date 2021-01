Wout van Aert avant les championnats du monde de cyclo-cross: «La pression est sur les épaules de Mathieu van der Poel»

Wout van Aert a reconnu vendredi le parcours des championnats du monde de cyclo-cross d’Ostende, dont il sera un grand favori dimanche. L’autre grand favori sera son rival néerlandais Mathieu van der Poel, tenant du titre.

Wout van Aert s’est adressé à la presse avant la reconnaissance du tracé ostendais. « Désolé mais je ne donnerai pas de déclarations en zone mixte dans le froid après avoir transpiré », s’est excusé l’Anversois, qui avait été sacré champion de Belgique en 2017 à Ostende.

« Mais j’ai cru comprendre que le parcours avait été modifié », dit-il. « C’est pourquoi une telle reconnaissance est importante, surtout pour avoir une bonne impression et pour tester le matériel. Aux Mondiaux, on veut être mieux préparé que d’habitude et on ne laisse rien au hasard ».