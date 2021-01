Wilfrid Lupano au «Soir»: «On est au cœur d’une société qui se fissure»

entretien

A Canterbury, dans le Connecticut, Prudence Crandall fait scandale au début du XIXe siècle. Dans cette petite ville de Blancs, son école pour jeunes filles noires attise haine et violence. Une « Black Law » est votée pour l’empêcher de continuer à enseigner. Au cœur d’un monde où les femmes n’ont pas leur place, quelle que soit leur couleur de peau, et où l’esclavage fait la fortune des maîtres blancs, Prudence Crandall devient, à son corps défendant, un porte-drapeau des abolitionnistes. L’auteur Wilfrid Lupano et le dessinateur Stéphane Fert content sa véritable histoire dans le roman graphique de Blanc autour. Le scénariste nous confie l’émoi ressenti à l’écriture de ce récit.