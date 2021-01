«So Soir» revient ce samedi et fait peau neuve

S’informer ? C’est primordial. S’évader, ça fait du bien aussi. Après avoir repensé votre quotidien avec «Le Soir», offrez-vous un moment d'évasion avec votre nouveau So Soir. Le magazine lifestyle du «Soir» fait peau neuve ce samedi 30 janvier avec un nouveau format et de nouveaux rendez-vous pour être toujours plus proche de vos envies!

Design, gastronomie, voyage, mode… Rendez-vous pour une escapade lifestyle chez votre libraire chaque samedi avec votre journal «Le Soir» ou sur www.sosoir.be

Pas encore abonné(e)? Découvrez notre offre spéciale pour recevoir le journal chaque samedi chez vous à la maison.