Karim Belhocine, l’entraîneur du Sporting de Charleroi: «On va tout donner pour prendre le maximum de points à Courtrai»

Le Sporting de Charleroi a pris son premier point de l’année mercredi soir contre OHL (1-1). Et il espère forcément que ça signifie que des jours meilleurs sont à venir pour lui. Cela passera inévitablement par un résultat positif ce samedi soir à Courtrai. « On va tout donner pour prendre le maximum de points à Courtrai. C’est toujours un déplacement compliqué parce que c’est loin, que c’est un petit terrain. Je m’attends à un match engagé et il ne faudra rien calculer », expliquait Karim Belhocine ce vendredi, depuis Tubize où Charleroi s’entraînait une nouvelle fois. S’ils se sont entraînés dans de bonnes conditions, il risque d’en découvrir d’autres ce samedi alors que le terrain de Courtrai est l’un des pires de l’élite actuellement. « On doit préparer ce match comme une rencontre de D1, sans spéculer, même si on se doit d’avoir différentes options en fonction des circonstances. »