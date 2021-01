Coronavirus: accord des 27 sur de nouvelles restrictions de circulation dans l’UE

Face à la menace des nouveaux variants, la Commission avait présenté lundi des recommandations visant à «fortement décourager les déplacements non essentiels.» Elles ont été adoptées.

Les ambassadeurs des Etats membres de l’UE ont approuvé vendredi une proposition de la Commission européenne prévoyant une nouvelle cartographie des zones les plus touchées par le virus et des restrictions de circulation plus strictes pour ces régions, a indiqué l’exécutif européen.

Face à la menace des nouveaux variants du coronavirus, la Commission avait présenté lundi ces recommandations --non contraignantes-- visant à «fortement décourager les déplacements non essentiels, tout en évitant les fermetures de frontières ou les interdictions générales de voyage».

Elles prévoient d’ajouter une nouvelle catégorie de zones à la carte sanitaire européenne publiée chaque semaine par l’agence chargée de la surveillance de l’épidémie, l’ECDC. Ces zones «rouge foncé» correspondent à celles dont le taux d’incidence du Covid-19 est supérieur ou égal à 500 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours.