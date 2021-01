Coronavirus - Chiffre d'affaires en baisse pour McDonald's Belgique qui prévoit des ouvertures

McDonald's a attiré moins de clients et enregistré un chiffre d'affaires en baisse l'an dernier en Belgique. Selon le directeur général de McDonald's Belgique, Stephan De Brouwer, la chaîne de restauration rapide prévoit toutefois d'ouvrir une dizaine de restaurants supplémentaires sur le territoire en 2021.

Les différentes fermetures et la réduction drastique des activités en 2020 "ont conduit à une diminution du nombre de clients dans tous les restaurants, variant de 30 à 90% selon le restaurant", a déclaré M. De Brouwer.

La priorité pour la chaîne était de proposer des perspectives au personnel et de le maintenir à tour de rôle au travail, avec 25% du temps en chômage technique. Au total, McDonald's emploie environ 5.200 personnes en Belgique.

La chaîne a ouvert neuf restaurants en Belgique l'an dernier, totalisant 95 succursales, gérés par 24 franchisés.

Le directeur général, qui n'a pas donné de détails sur la chute du chiffre d'affaires et des bénéfices, a déclaré que la chaîne disposait de revenus suffisants pour couvrir les coûts et investir dans le respect des mesures sanitaires, de nouvelles procédures et de nouvelles formations.