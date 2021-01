Après une formation d’un an comprenant un stage sur le terrain au Niger, ces pionnières vont pouvoir partir en opérations au sein de la DDC, une nouvelle capacité au sein des forces spéciales. La ministre de la Défense est venue leur rendre visite ce vendredi.

Elles sont trois, âgées entre 27 et 31 ans. En cette fin de matinée hivernale, elles descendent de leur chambre de la caserne d’Heverlee où elles ont troqué leur uniforme kaki contre une tenue de sport un peu plus confortable. Ces trois jeunes femmes sont des pionnières. Après une longue et difficile année de formation, elles sont les premières à intégrer la DDC, la « deep development capacity », du groupe des forces spéciales (SFG) de l’armée belge.