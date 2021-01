Une seule victoire en douze ans: les statistiques inquiétantes du Standard à Bruges (vidéo)

Ce dimanche, le Standard de Mbaye Leye se rend au Club de Bruges pour ce qui constitue sans aucun doute son plus gros défi depuis l’arrivée du Sénégalais à la tête de l’équipe liégeoise.

Remis sur d’excellents rails grâce à la passation de pouvoir opérée entre Philippe Montanier et Mbaye Leye, les Rouches pourraient toutefois connaître un coup d’arrêt ce week-end. En face, se dresseront des Blauw en Zwart inarrêtables cette saison. Portés, notamment, par Charles De Ketelaere, Noa Lang ou encore Bas Dost, les hommes de Philippe Clement caracolent en tête du championnat, avec pas moins de douze points d’avance sur leur dauphin, le Racing Genk. Et ils pourraient ajouter trois points à cet écart, en cas de victoire face au Standard et de faux pas des Limbourgeois à Malines. Car, le moins que l’on puisse écrire à l’approche de cette rencontre dominicale, c’est que les statistiques ne parlent pas en faveur des Liégeois.