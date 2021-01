Plan de relance: une dominante verte pour les projets wallons soumis à l’Europe

Enfin ! Une semaine après son homologue bruxellois et au terme d’interminables palabres entre les trois partis de la majorité PS-MR-Ecolo, le gouvernement wallon a révélé ce vendredi les projets qu’il espère financer par l’intermédiaire du plan de relance post-covid de l’Union européenne, plus précisément appelé « Facilité pour la reprise et la résilience ».

Sur les 5,95 milliards accordés à la Belgique, un montant de l’ordre de 1,48 milliard est disponible pour la Wallonie. On n’ose imaginer les heures de tractations voire de marchandages entre ailes socialiste, libérale et écologiste de l’exécutif régional, pour aboutir à un accord et à un communiqué de presse où chaque mot et chaque chiffre ont été pesés.