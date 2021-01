Le vent nouveau de la transition écologique

Neuve sur papier il y a cinquante ans, Louvain-la-wallonne entend le rester dans les prochaines décennies. Mieux même, selon la prorectrice de l’université, Marthe Nyssens, se placer « à l’avant-garde de la pensée de la société dans laquelle elle évolue ». Si l’utopie était hier de faire sortir une ville de terre dans une approche durable (piétonnisation, égouttage séparatif entre eau de pluie et eaux usée, gestion collective des déchets…), place aujourd’hui à la « transition écologique et sociale ». Acteur omniprésent(potent ?), l’université a plusieurs impératifs : construire un « campus vert » et mettre la transition au centre de l’enseignement et de la recherche.