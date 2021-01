Des agents de sécurité sous-qualifiés en poste à la Commission européenne

Un gardien a dénoncé les faits au SPF Intérieur et à la direction sécurité de l’institution qui estime que tout est en ordre. Chez G4S, on affirme n’être au courant d’aucune infraction. Une enquête est en cours.

Tempête dans un verre d’eau ou véritable scandale ? Seule une enquête le dira. Un agent de gardiennage de la société G4S actif au sein des bâtiments de la Commission européenne, à Bruxelles, accuse son employeur d’envoyer sur ces sites des collègues non formés et non qualifiés pour occuper leurs postes. Sûr de son fait, l’homme a fait part de ses soupçons à la direction contrôle sécurité privée du SPF Intérieur ainsi qu’au service gardiennage de la direction sécurité de la Commission européenne, comme le prouvent des échanges de courriers en notre possession.

Dans ces documents, l’homme donne l’identité de collègues qui exercent au sein du dispatching des centrales d’alarme du Berlaymont. Pour ce faire, ils doivent normalement suivre une formation de 70 heures, comprenant notamment des cours de droit, et passer un examen qui leur octroie une attestation d’opérateur de dispatching de centrales d’alarme qui se retrouve sur leur carte ministérielle. Ils ne l’auraient pas.