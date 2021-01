Un nouveau centre de conférence Atenor pour la Commission européenne

La société de promotion immobilière Atenor et l'Office Infrastructures et logistique à Bruxelles (OIB) de la Commission européenne ont signé vendredi une convention portant sur l'acquisition du nouveau centre de conférences proposé par Atenor dans le cadre de son projet Realex à Bruxelles, selon un communiqué.

"Atenor est honorée d'avoir été choisie pour relever ce challenge et mener un tel projet qui portera l'entreprise en termes d'image, de compétences et de résultats dans les années à venir", déclare le groupe.

Situé dans la rue de la Loi, près des institutions européennes à Bruxelles, le projet Realex prévoit la construction d'un immeuble de bureaux et d'un centre de conférences. Ce dernier remplacera l'actuel Centre Borschette. Il disposera d'une surface globale de 33.642 mètres carrés, dont 25.540 mètres carrés hors sol, proposant 29 salles de réunions et de conférences adaptables, un espace de bureau, une cafétéria, une structure d'accueil des enfants, une salle de restaurant, ainsi qu'un parking (voitures et vélos). Ce centre pourra accueillir jusqu'à 3.100 personnes en même temps.

Les bâtiments seront passifs et également "covid-proof", se félicite Atenor. La transaction doit toutefois attendre la délivrance d'un permis d'urbanisme introduit en 2018.

Atenor est une société de développement immobilier urbain cotée sur le marché d'Euronext Bruxelles.