«Indignez-vous!», le best-seller inattendu

Astérix, Harry Potter, Da Vinci Code, Millénium battus ! Le classement réalisé par Livres Hebdo et GfK des livres les plus vendus en France de 2005 à 2020 hisse sur le pavois l’inattendu Stéphane Hessel et son Indignez-vous ! publié en octobre 2010 par l’éditeur Indigène, de Montpellier. On le voit ci-contre : avec plus de 2,2 millions d’exemplaires vendus, Hessel bat facilement les Astérix, Giordano, Brown, Rowling et Camus, dont L’étranger est abondamment utilisé en milieu scolaire. Plus loin, il y a encore Katherine Pancol, Anna Gavalda, Elena Ferrante, E.L. James, Stieg Larsson, Guillaume Musso…