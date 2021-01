Mbaye Leye avait flirté plusieurs fois avec le Club de Bruges

Le match entre le FC Bruges et le Standard, dimanche en début d’après-midi, aura une saveur particulière pour Michel Preud’homme, qui verra ses deux derniers adjoints, Philippe Clement et Mbaye Leye, s’affronter devant les bancs de touche. Si le Sénégalais se considère comme un enfant de Sclessin, il aurait pu se retrouver à… quatre reprises au Jan Breydelstadion.

Si le Standard n’a jamais été très à l’aise dans un Jan Breydelstadion qu’il avait dompté pour la dernière fois le 1er avril 2013, en ouverture des Playoffs 1, grâce à des buts signés Batshuayi et Buyens, le FC Bruges a toujours inspiré, à l’inverse, Mbaye Leye, son entraîneur. Qui se souvient que c’est face au grand club flandrien qu’il a fait le plus parler la poudre, 13 fois au total dans sa carrière de joueur, en 31 confrontations. Avec 2 buts inscrits sous le maillot gantois, 1 avec Eupen et 10 sous les couleurs de Zulte Waregem, dont un triplé le 18 avril 2013 lors d’un spectaculaire succès 3-4 qui allait permettre à l’équipe de Francky Dury de rester jusqu’au bout dans le sillage d’Anderlecht dans la course au titre. « Le meilleur match de ma carrière, le plus abouti, avec sans doute un peu de chance », dit-il avec modestie.