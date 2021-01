Philippe Gilbert: «Je croise les doigts pour que les courses en France puissent continuer»

Tête d’affiche de la Marseillaise, Philippe Gilbert fait partie de ces coureurs qui trépignent à l’idée de retrouver le dossard. Avant de s’aligner, ce dimanche, dans les Bouches-du-Rhône, le Wallon a assisté à la naissance de sa fille, une petite Valentine. « Nous sommes très heureux d’accueillir notre petite fille dans notre bulle : bienvenue Valentine. Maman et fille vont très bien », a écrit le coureur de Lotto-Soudal sur les réseaux sociaux, alors que sa compagne Bettina glissait, sur le même canal et non sans humour : « Juste à temps pour reprendre la saison à plein tube Philippe Gilbert ».