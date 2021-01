Les confidences de Merveille Bokadi au Standard: «C’est comme si Mbaye Leye était sur le terrain avec nous»

Buteur providentiel à Ostende jeudi, Merveille Bokadi est devenu un joueur incontournable au Standard cette saison, que ce soit avec Philippe Montanier et désormais, sous les ordres de Mbaye Leye. Une véritable renaissance pour le Congolais, victime de deux graves blessures depuis son arrivée en Belgique et qui peut enfin s’exprimer librement sur le terrain.

Par Propos recueillis par Didier Schyns et Jonas Bernard

Lorsqu’il pousse les portes du hall de l’Académie, claquettes/chaussettes aux pieds, Merveille Bokadi affiche un grand sourire. Le froid polaire, ce jour-là sur les hauteurs de Liège, n’a pas altéré l’éternelle bonne humeur du Congolais. À entendre toutes les personnes qui travaillent au Standard, dans l’ombre ou sous les projecteurs, cette joie de vivre caractérise au quotidien le grand défenseur. « Ici, c’est comme une famille pour moi. Je rigole avec tout le monde et j’ai l’impression que tout le monde m’aime bien », pense-t-il, presque étonné de ces retours alors qu’il en est le principal instigateur. Son but à Ostende jeudi soir à la dernière seconde, son 3e de la saison, ne fut finalement qu’une récompense de plus pour le Léopard qui savoure pleinement cette première saison sans accroc, après deux graves blessures qui auraient pu briser sa carrière.