A l'instar de l'industrie de la mode dans son ensemble, H&M a souffert de fermetures de magasins obligatoires pour contenir le coronavirus. En décembre, la société avait déjà annoncé que le chiffre d'affaires du groupe avait chuté de 18% à 187 milliards de couronnes suédoises (18,4 milliards d'euros).

Il dégage tout de même un bénéfice de 1,24 milliard de couronnes (123 millions d'euros), inférieur de plus de 90% à celui de l'année précédente.

En Belgique, la baisse du chiffre d'affaires est encore plus marquée: -21%, à 328,8 millions d'euros.

H&M comptait 93 magasins en Belgique à la fin de son exercice, après huit fermetures et trois ouvertures. La chaîne de vêtements emploie plus de 2.400 personnes en Belgique et au Luxembourg.