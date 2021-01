Cyclisme: le peloton lance sa saison dans l’incertitude à Marseille

Ce dimanche, le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise lance la saison cycliste avec Philippe Gilbert, Tim Wellens et Matteo Trentin en tête de gondole. Première course de l’année classée catégorie 1, soit celle où peuvent batailler les écuries WorldTour, l’épreuve française fait figure de résistante dans un calendrier mondial morcelé, trituré et raturé par, encore et toujours, cette pandémie qui brise les us et coutumes d’un peloton qui doit une nouvelle fois composer avec un agenda chamboulé. Au mieux…

1 Des reports et des annulations en cascade