Baromètre de la relance: les Classes moyennes réclament la prolongation du moratoire sur les faillites

La mise à l’arrêt partielle de l’activité, d’abord au printemps, puis à nouveau à partir de novembre, a mis à mal la trésorerie et la solvabilité de nombreuses entreprises. Logique, puisque les rentrées financières ne suivent plus, alors qu’une partie des frais doit toujours être supportée.

La réponse, outre un paquet d’aides, avait été de geler les procédures de faillites. Mais voilà : le moratoire, qui avait été prolongé au début de l’automne, prend fin ce dimanche.

Or, selon une étude conjointe réalisée par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et le bureau d’information économique Graydon, dévoilée en début de semaine, pas loin de 30 % sont des entreprises sont aujourd’hui au bord de la faillite. Et une grande majorité, parmi celles-ci, était en excellente santé financière avant le premier confinement.