Anderlecht et Hein Vanhaezebrouck, un rendez-vous manqué

Il arrive que l’histoire s’autorise des clins d’œil, et le football n’échappe pas à la règle. Prenez Hein Vanhaezebrouck : il s’est fait connaître comme coach en obtenant des résultats inespérés avec Courtrai, et c’est dans le stade des Éperons d’or que son destin au Sporting d’Anderlecht s’est dessiné. On est le 16 septembre 2017. Hamdi Harbaoui ouvre le score en faveur des Mauves et célèbre son but avec les supporters. Mais ceux-ci poursuivent les invectives à l’encontre de René Weiler. Alors qu’il leur a offert le titre quelques mois plus tôt, le Suisse au jeu trop frileux ne peut plus compter sur un quelconque soutien populaire. Les fans bruxellois scandent des « Weiler buiten ». S’ensuit une scène surréaliste : dans une petite pièce du stade, une discussion s’engage entre le T1, Herman Van Holsbeeck et Gunther Van Handenhoven. Weiler dévoile son mal-être.