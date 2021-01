Allaitement: montrez ce sein…

Quand un papa engagé veut montrer son soutien dans l’allaitement de son enfant, ça donne des T-shirts « miliallaitants » égayés de dessins de Nénés trop stylés (et puis, plein de mots-valises et de jeux de mots sur les roploplos !)

C’est rond, c’est doux, c’est chaud. C’est des pommes ou des poires, des mandarines ou des melons. C’est sexy, maternel, nourricier, naissant, caché, deviné, exhibé, militant. C’est des nichons, des lolos, des nibards, des roploplos, des boobs, des seins, des roberts, des nénés. Et la marque – ne cherchons pas midi à quatorze heures – « Nénés » a choisi de les montrer, de les dessiner, de les porter en étendard fièrement – et logiquement – sur la poitrine des mamans allaitantes, des co-allaitants, des pro-allaitements, bref de tous ceux qui aiment et prônent le lait maternel.