M6 bondit en Bourse, son actionnaire RTL Group étudie une potentielle cession

M6 à vendre et convoité par Vivendi, Altice ou TF1? Le groupe français de télévision et de radio a connu vendredi une flambée boursière et son actionnaire de contrôle RTL Group a rappelé dans la soirée qu'il "examinait ces options en permanence".