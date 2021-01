«Le Soir n’a jamais eu autant de lecteurs»

Les signes d’espoir sont présents : le journalisme (de qualité) a fait mouche, les abonnements numériques cartonnent…. Pour autant, chez les éditeurs, on ne fanfaronne pas. « Nous devons rester humbles », répète Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir, dont la rédaction démarre l’année comme s’est clôturée la précédente : pied au plancher et en télétravail. « Les chiffres, d’audience et d’abonnements, traduisent surtout un besoin énorme d’informations fiables et professionnelles dans le contexte de crise que nous traversons. Le lecteur nous le rend bien : il vient au Soir par le contenu, pour le contenu : du décryptage, de l’enquête, du débat… C’est rassurant et motivant. »

Des chiffres records

Et que disent les chiffres ? Que plus de 530.000 visiteurs uniques par jour, en moyenne, ont choisi de s’informer sur les supports numériques du Soir, soit une fréquentation quotidienne en hausse de 43 % par rapport à 2019. Que le nombre d’abonnés flirte désormais avec la barre des 150.000 (les ventes d’abonnements directs ont plus que doublé en deux ans grâce au numérique). Et que, au total, plus de 800.000 lecteurs s’informent donc chaque jour, via le papier ou le numérique (chiffres 2020 du CIM).

C’est beaucoup ? « Oui », sourit Thomas Barvais, son directeur marketing. « En réalité, si on analyse ces tendances sur une plus longue période, c’est simple : Le Soir n’a jamais touché autant de lecteurs de toute son histoire. Cela montre aussi qu’il semble réussir sa transformation digitale (voir notre infographie). »