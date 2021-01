Après la résilience, la mutation: les défis de la presse en 2021

Cette manie des observateurs médias à systématiquement considérer le New York Times comme le mètre étalon du secteur a parfois le chic d’agacer les éditeurs de presse. On ne compare pas des pommes et poires : autre contexte, autre planète, autres référents. Et pourtant, comme l’a répété des dizaines de fois dans ses chroniques notre collègue du Soir : cette année, « il s’est passé un truc incroyable » : pour la première fois de son histoire, le quotidien new-yorkais a généré plus de revenus via ses activités numériques que via le papier.