Sporting Charleroi: Karim Belhocine n’est pas mis sous pression

C’est dans un climat de travail toujours serein que les Zèbres poursuivent leur travail quotidien. Et même si les résultats ne sont pas ceux escomptés actuellement – 1/18 et plus globalement 16/54 depuis le 18/18 historique du début de saison –, la bonne humeur n’a pas quitté le groupe des joueurs en semaine, ce qui n’empêche évidemment pas les Carolos d’être conscients qu’ils doivent en faire plus et remettre du cœur à l’ouvrage chaque jour. « Sur le plan comptable, c’est insuffisant », a d’ailleurs lâché plusieurs fois Karim Belhocine ces dernières semaines, répétant également à l’envi que le groupe restait soudé et heureux de vivre ensemble « tout en sachant qu’il y a des moments pour rire et d’autres pour travailler ».