Stratégie de vaccination: «Plus de vaccins, c’est toujours une bonne nouvelle!»

Un pas un avant, trois pas en arrière ? On n’en est pas encore là mais il y avait clairement de la tension dans l’air autour de la stratégie de vaccination de la Belgique vendredi. En Allemagne, les vaccins d’AstraZeneca officiellement autorisés sur le marché européen ce vendredi ne seront pas recommandés pour les plus de 65 ans, faute d’informations suffisantes pour cette tranche d’âge. La firme pharmaceutique a répliqué en cours de journée que ce n’est pas ce qu’indiquaient les dernières analyses et l’Agence européenne du médicament ne l’a pas contredite. Un petit « ouf » car notre pays a misé gros sur la firme anglo-suédoise.