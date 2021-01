Plan de reprise: tous les éléments sont réunis. Reste encore à sabrer

Le gouvernement fédéral s’est mis d’accord sur sa partie du « plan de reprise et de résilience » que la Belgique doit présenter à la Commission européenne.

On a tranché dans les demandes pour financer le ferroviaire, mais il s’adjuge quand même 365 millions. - Belga.

C’est une étape importante qui a été franchie ce vendredi. Mais ce n’est qu’une étape. Le gouvernement fédéral s’est mis d’accord sur sa partie du « plan de reprise et de résilience » que la Belgique doit présenter à la Commission européenne. Il est le dernier à le faire. Les trois Régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles avaient déjà rentré leur copie plus tôt dans la semaine. Il s’agit essentiellement de la liste des projets pour lesquels la Belgique sollicitera des financements européens. Des financements qui ne viendront pas grever davantage la dette publique de notre pays, a insisté le Premier ministre Alexander De Croo (VLD).