Retards de livraison du vaccin d’AstraZeneca: la Commission européenne met la pression

Mais où sont donc mes doses ? Le bras de fer s’est poursuivi, vendredi, entre la Commission européenne et AstraZeneca (AZ). L’affaire, on le sait, est fâcheuse. Alors que le vaccin de la firme vient d’être autorisé dans l’UE et devait logiquement commencer à être administré massivement, AZ a brusquement averti la Commission, il y a une semaine, que seul « un quart » des doses prévues au premier trimestre seront effectivement disponibles. Au mépris du contrat d’achat anticipé, conclu fin août, au nom et avec les Etats membres.

Qui est responsable de ce fiasco ? L’entreprise, qui n’honorerait pas ses engagements ? L’exécutif européen, qui aurait mal négocié ? La Commission a en tout cas tenté de reprendre l’initiative. En deux temps.