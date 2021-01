Sporting Charleroi: gagner face à Courtrai pour encore rêver du top 4

Les Zèbres ont pris leur premier point de l’année ce mercredi soir contre OHL. Ce point, ils l’ont arraché plus que méritoirement après avoir été menés au score pendant une cinquantaine de minutes. « Cette unité a fait du bien mentalement », pointait Karim Belhocine ce vendredi. Pourtant, les Carolos ont mis un peu de temps à relever la tête après le but inscrit par les Louvanistes sur leur première action de la partie. « Quand on fait tous les efforts, c’est humain d’avoir un contre-coup après un événement contre soi. » Surtout que ces événements se répètent de semaine en semaine contre Charleroi. « Après, le propre d’une équipe qui grandit, c’est de garder la même façon de jouer quels que soient les événements. Si cela nous arrive encore, il ne faut pas prendre trop de temps pour revenir dans le match et il faut se remettre en selle sans se poser de questions, mais on va surtout faire en sorte que ça n’arrive pas », poursuivait le T1 des Zèbres.