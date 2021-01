Bousculée par les boursicoteurs, Wall Street clôt sa pire semaine en trois mois

La Bourse de New York, victime d'une grande volatilité, a conclu vendredi sa pire semaine depuis trois mois, ébranlée par la fronde de boursicoteurs justiciers contre des fonds spéculatifs, forcés de vendre pour couvrir leurs pertes.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,03% repassant sous la barre des 30.000 points à 29.982,62 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,00% à 13.070,69 points et le S&P 500 a abandonné 1,93% à 3.714,24 points. Sur la semaine, les trois indices ont accusé des pertes de -3,27% pour le Dow Jones, -3,48% pour le Nasdaq et -3,31% pour le S&P.

"On assiste à une grande réduction du risque. Ces fonds d'investissements font face à des milliards de dollars de pertes et pour couvrir ces pertes, ils ont dû vendre des actions là où ils avaient des bénéfices et des positions longues", a expliqué Karl Haeling de LBBW qui affirme qu'il y a eu "une directive générale" chez les "hedge-funds" pour réduire leurs positions.

"Tout tourne autour de Robinhood, de GameStop, etc... Comment les fonds vont-ils s'en sortir maintenant sans créer des pertes alors qu'ils ont encore beaucoup de positions courtes sur d'autres actions ? ", s'est interrogé l'analyste.