France: neuf jeunes présentés ce samedi à un juge dans l’enquête sur le passage à tabac de Yuriy

Huit mineurs et un majeur sont présentés ce samedi à un juge d’instruction dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre du passage à tabac du jeune Yuriy.

Huit mineurs et un majeur, soupçonnés d’avoir participé à l’agression du jeune Yuriy, mi-janvier à Paris, seront présentés samedi à un juge d’instruction dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire, a annoncé vendredi le procureur de Paris Rémy Heitz.

«A l’issue de leur garde à vue, huit mineurs et un majeur ont été déférés ce vendredi au tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ouverture d’une information judiciaire samedi», a annoncé dans un communiqué le procureur, au sujet de cette enquête ouverte notamment du chef de tentative d’homicide volontaire.

Dans son communiqué, le procureur de Paris rappelle que jeudi et vendredi, «onze mineurs, âgés de 15 à 17 ans, et un majeur, âgé de 18 ans, majoritairement domiciliés à Vanves (92), ont été placés en garde à vue des chefs de tentative d’assassinat, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et vol en réunion.»