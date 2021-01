Jason Denayer rejoint cinq autres Diables à l’infirmerie: l’hécatombe se poursuit pour Roberto Martinez à l’approche de l’Euro (vidéos)

Nouveau coup dur pour les Diables rouges et Roberto Martinez ce vendredi soir, avec la blessure de Jason Denayer lors de la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Bordeaux, où le Belge a prématurément quitté ses coéquipiers en se tenant l’arrière de la cuisse. Si la durée de son absence est encore indéterminée, il devrait tout de même manquer plusieurs rencontres. Une blessure qui vient un peu plus encore alourdir la liste des Diables rouges à l’infirmerie, où Denayer rejoint Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Dennis Praet. Une liste inquiétante à l’approche de l’Euro 2020, au vu de l’importance des joueurs cités dans le groupe de Roberto Martinez, qui doit également composer avec les retours de blessures de joueurs comme Eden Hazard ou Dries Mertens.