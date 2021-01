Coronavirus: les différences entre les trois vaccins mis sur le marché en Europe (infographie)

Journée riche en bonnes nouvelles sur le front des vaccins anti-covid ce vendredi. Deux entreprises (Johnson&Johnson et Novavax) ont annoncé des résultats d’études cliniques positifs tandis qu’un troisième vaccin (après Moderna et Pfizer) a été approuvé en Europe et va donc venir enrichir le portefeuille d’outils déjà à disposition des Etats membres pour lutter contre la pandémie.

Ce vendredi, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a en effet estimé que la balance bénéfice/risque du vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford était positive et a recommandé à la Commission européenne la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour les individus de plus de 18 ans. Celle-ci a immédiatement donné son feu vert. Les experts de l’EMA se sont basés sur les données de quatre études cliniques réalisées au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud impliquant 24.000 volontaires.