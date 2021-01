Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi porte plainte contre les Etats-Unis

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a porté plainte contre les départements américains de la Défense et du Trésor après avoir été placé sur liste noire par les Etats-Unis au début de ce mois. L'entreprise qualifie d'ailleurs cette liste noire d'"inconstitutionnelle" et souhaite qu'un juge revienne sur cette décision. Il ressort en outre de la requête que le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et la secrétaire au Trésor Janet Yellen sont poursuivis.