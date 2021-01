Corentin Tolisso sanctionné par le Bayern: le Français avait enfreint les règles contre le coronavirus pour se faire tatouer

Le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso et l’attaquant du Hertha Berlin Matheus Cunha ont été mis à l’amende par leur club respectif après avoir violé les règles contre le coronavirus pour se faire tatouer. Les deux clubs de Bundesliga l’ont annoncé samedi.

«Nous sommes reconnaissants que les matches puissent actuellement avoir lieu malgré la situation pandémique. Pour ça, les joueurs, entraîneurs et membres des staffs doivent adhérer de manière exemplaire au protocole mis en place par la DFL (la ligue allemande de football, ndlr)», a déclaré le dirigeant du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

«Corentin Tolisso a enfreint ces règles malgré le fait que nos staffs médical et sportif les rappellent continuellement et clairement. Nous ne tolérons pas une telle violation. Nous allons donc adresser une lourde amende à Corentin Tolisso et elle sera reversée à des œuvres caritatives.»