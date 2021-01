Premier League: Manchester City conforte sa place de leader après sa victoire contre Sheffield United (1-0, vidéo)

Les Citizens ont réussi là où leurs voisins et rivaux directs de United avaient trébuché, mercredi, en prenant le meilleur (1-0) sur la lanterne rouge. Cette victoire sur les Blades qui avaient surpris les Red Devils à Old Trafford (2-1) est restée sans grand éclat, mais elle a été maîtrisée et aura permis de laisser se reposer Raheem Sterling, John Stones ou Joao Cancelo.

Elle offre surtout 4 points d’avance avant la visite de Manchester United à Arsenal en fin d’après-midi, alors que City compte, en outre, un match en retard.

En tête dès la 9e minute, grace à un but de Gabriel Jesus (1-0) étonnamment seul aux six mètres, après que Ferran Torres se soit joué de la défense sur la droite de la surface, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas de quoi pavoiser avec une prestation très éloignée de la démonstration à West Bromwich Albion (5-0) mardi dernier.