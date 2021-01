Bundesliga: Dortmund revient à la cinquième place après son succès face à Augsbourg (3-1, vidéo)

Dortmund, sur courant alternatif depuis des mois, a marqué trois points mérités contre Augsbourg (3-1), qui lui permettent de recoller à la cinquième place, à égalité avec le quatrième Leverkusen, qui joue cependant en soirée.

Erling Haaland, le buteur prodige de 20 ans, a expédié un pénalty sur la barre alors que le score était de 1-0 pour Augsbourg. Il s’agit du troisième pénalty manqué cette saison par le jeune Norvégien.

La bonne affaire du jour a été faite par Francfort, qui a battu le Hertha Berlin 3-1 et s’est provisoirement intercalé en troisième position avec 33 points, entre Leipzig (35 pts) et le Bayer Leverkusen (32 pts).

L’Union Berlin et Mönchengladbach, deux équipes ambitieuses, se sont en revanche neutralisées (1-1) et sortent des places européennes, respectivement en 8e et 7e position.