Standard: Maxime Lestienne rêve d’un retour gagnant contre le Club de Bruges

Le duel entre le FC Bruges et le Standard constitue l’affiche du week-end. C’est aussi le retour de Maxime Lestienne dans un stade qui lui a tant donné. Après le penalty loupé lors du match aller, l’ailier créera-t-il la sensation sur le terrain du solide leader ? Réponse dans quelques heures…

Nous sommes le 15 octobre, Maxime Lestienne retrouve le chemin des terrains après sa blessure survenue sur la pelouse de Louvain. Ironie du calendrier, il relance la machine contre le FC Bruges, ses anciennes couleurs. Celles qui ont confirmé le talent qui avait éclos à Mouscron. Celles qui lui ont aussi permis d’offrir ses plus belles statistiques, avec 18 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2012-2013.

Depuis, l’ailier court après de tels chiffres. Lui qui, en raison d’une dépense d’énergie parfois mal gérée, manque de temps en temps l’immanquable. Contre Charleroi, il a délivré deux passes décisives mais a oublié de donner l’avantage et donc, de terminer le match bien plus tôt. Une étiquette d’irrégulier qui lui colle à la peau, sans toutefois le ronger. Maxime est un fonceur, un gars qui va de l’avant et qui n’a pas froid aux yeux. Jamais.