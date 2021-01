D1A: le SC Charleroi renoue avec la victoire face à Courtrai et enregistre son premier succès en 2021 (1-3)

Après six matches sans victoire, les Zèbres ont décroché les trois points sur la pelouse de Courtrai ce samedi.

Le Sporting de Charleroi s’est imposé 1-3 sur la pelouse de Courtrai ce samedi à l’occasion de la 23e journée de Pro League. Les Zèbres mettent ainsi fin à une série de cinq défaites et un match nul. Gholizadeh a ouvert le score à la 22e minute pour donner l’avantage aux visiteurs. Fall a ensuite planté un doublé en sept minutes pour confirmer le succès carolo en terres courtraisiennes. Gueye a réduit le score à la 81e.

Grâce à ces trois points acquis, Charleroi pointe en 5e position au classement général avec 37 points soit le même total que le Beerschot (6e) et Anderlecht (7e) et à une unité de la 4e place détenue par le Standard. Le KV Courtrai de son côté est 14e et enregistre un cinquième match consécutif sans victoire.