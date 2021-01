Nenad Jestrovic, ancien du Sporting, sur les problèmes offensifs des Mauves: «C’est l’efficacité qui compte»

Depuis le début de l’année 2021, Anderlecht est en panne de buts. Certes, les Mauves développent un football attrayant mais ils manquent cruellement de lucidité devant les cages adverses. Un problème qui devient récurrent et que les ouailles de Kompany vont devoir corriger au plus vite, c’est-à-dire dès ce dimanche à domicile contre La Gantoise.

Concrètement, outre lors de leur victoire 3-0 face à Charleroi il y a une dizaine de jours, les Bruxellois ne trouvent plus la solution devant le but depuis la reprise, restant muets face à OHL (défaite 1-0), Eupen (défaite 2-0) et Waasland-Beveren (0-0). Mardi dernier, ils ont tout de même réussi à déflorer la marque à Mouscron, mais ils auront dû attendre la 94e minute de jeu, et un penalty…

Pourtant, lors de toutes ces rencontres, ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué ! « J’ai parfois l’impression qu’à mon âge, je concrétiserais plus d’occasions que certains joueurs actuels d’Anderlecht si je pouvais camper dans le grand rectangle adverse », sourit Nenad Jestrovic, l’ancien attaquant passé par le RSCA entre 2001 et 2005 et qui avait planté 68 roses en 109 apparitions. « Être un buteur, c’est inné. On n’apprend pas à devenir un renard des surfaces. C’est dans les gènes. C’est aussi une question de mentalité. Il faut être obsédé, jour et nuit, par le besoin de marquer. »