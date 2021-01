Premier League: Arsenal et Manchester United se neutralisent (0-0), un nul qui ne fait les affaires de personne

United voit City s’éloigner un peu et est sous la menace de Leicester (3e) qui pourrait le dépasser en cas de succès contre Leeds dimanche. Arsenal reste 8e, encore à 6 points du Top 4.

Dans la course à l’Europe et au titre, dans laquelle ils sont respectivement engagés, ce 0-0 entre Gunners et Red Devils ne fait les affaires de personne.

Mikel Arteta n’avait pas aligné au coup d’envoi Martin Odegaard, prêté par le Real jusqu’à la fin de la saison et rentré à la 83e minute et Pierre-Emerick Aubameyang, en quarantaine après être parti quelques jours au chevet de sa mère souffrante, n’était pas disponible.

Après une première période assez terne, malgré une jolie tentative de lob de Fred (20e), bien sauvée par Bernd Leno, la partie s’est un peu animée en seconde période.