L’Excel Mouscron sauve sa bonne spirale malgré un but gag

L’Excel enchaîne un cinquième match sans défaite, et un deuxième partage d’affilée. Autant l’égalisation tardive d’Anderlecht avait le goût amer de la déception pour les Hurlus mardi, autant le coup de tête rageur de Silvestre à Eupen avait une saveur de revanche après un but gag encaissé rapidement.

Voici une semaine, Mouscron avait su à nouveau impliquer Saint-Trond dans la lutte pour le maintien en le battant dans son stade. Cette fois, l’Excel n’a pu revenir dans le sillage d’Eupen au classement, mais il a au moins réussi à le faire en cours de match ! Et c’est déjà une bonne chose pour les Hurlus, assurés de rester seuls seizièmes à l’issue d’une journée qui verra encore les Trudonnaires affronter le Cercle.

Pourtant, il y a eu de drôles de circonstances ce samedi soir – et pas seulement météorologiques – pour les Mouscronnois. L’Excel n’a ainsi pas été aidé par la chance avec un but gag encaissé à la demi-heure. Chassé de la tête par Silvestre suite à un centre dans la boîte donné par Heris, le ballon a percuté le visage de Faraj, envoyé au tapis sur le coup. L’objet du crime continuait alors sa course, lentement, vers le but de Koffi, pris à contre-pied (1-0).