Karim Belhocine après la victoire de Charleroi à Courtrai (1-3): «Les joueurs ont montré qu’ils avaient envie de faire quelque chose»

Le Sporting de Charleroi tient sa première victoire en 2021. Samedi, les Zèbres sont allés s’imposer 1-3 à Courtrai, qui a terminé la rencontre de la 25e journée de compétition à dix après l’exclusion de Timothy Derijck (60e). Ali Gholizadeh (22e) et Mamadou Fall (55e, 62e) ont permis aux Carolos de remonter de la 9e à la 5e position (37 points) au classement.

« On a pris les trois points et ça fait plaisir », a commenté le double buteur Fall à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « Mais le travail continue et il faut garder le cap. On a bien géré ce match de bout en bout, même si ce n’était pas facile vu l’état du terrain. En 1re mi-temps, on n’arrivait pas à trouver les espaces. En 2e, on a vite réagi pour faire le break et se mettre à l’abri. On n’a rien lâché et j’espère qu’on va continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison. »