Chine: l'activité manufacturière s'est tassée en janvier en raison du Covid

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), référence pour l'activité manufacturière, s'est établi à 51,3 ce mois. Il est légèrement inférieur à celui de décembre qui s'était élevé à 51,9. Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

"Récemment, des foyers d'épidémie ont surgi successivement dans plusieurs endroits à travers le pays, et la production et les opérations de certaines entreprises ont été temporairement affectées", a indiqué Zhao Qinghe, un responsable du Bureau national des statistiques (NBS). La période autour du Nouvel an lunaire est traditionnellement perçue comme une "basse saison" pour l'industrie manufacturière, a-t-il ajouté.

Les dernières données montrent que le climat d'affaires reste fragile pour les petites entreprises, même si la consommation domestique a démarré à l'approche de la période des fêtes.

La demande à l'exportation a baissé après Noël sur fond de progression de la pandémie à travers le monde, a poursuivi le NBS.