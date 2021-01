Intempéries: l’Ourthe inférieure en alerte de crue, les niveaux à la baisse pour le reste

Outre l’Our, la Vesdre et ses affluents, l’Ourthe inférieure et l’Amblève et ses affluents se trouvaient en phase d’alerte de crue depuis vendredi soir.

Il n’y avait plus que l’Ourthe inférieure en alerte de crue dimanche matin, selon la dernière évaluation de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie. Les autres cours d’eau qui étaient dans la même situation vendredi soir et samedi affichent tous des niveaux nettement orientés à la baisse. Une tendance qui devrait d’ailleurs se poursuivre dans les prochaines heures.

Vigilance

Outre l’Our, la Vesdre et ses affluents, l’Ourthe inférieure et l’Amblève et ses affluents se trouvaient en phase d’alerte de crue depuis vendredi soir. Les niveaux d’eau s’étaient cependant stabilisés depuis lors, avant d’amorcer une baisse.