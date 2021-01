Championnat du monde de cyclocross: van der Poel face à van Aert pour un 4e titre sur la «plage des rois»

Le championnat du monde de cyclocross élites messieurs, dimanche à Ostende, est le premier grand moment de sport de l’année 2021 en Belgique. La cité, appelée à la Belle Époque, la « reine des plages et la plage des rois », est le cadre d’un formidable duel entre les deux plus grands champions actuels de la discipline, qui ont la particularité d’être devenus tout aussi brillants sur la route. Mathieu van der Poel et Wout van Aert, se sont partagé équitablement les six derniers maillots arc-en-ciel. L’espoir de tous les observateurs est qu’aucun incident technique ne fasse pencher la balance dans un camp, comme cela s’est produit dans certaines courses cette saison, et que le titre revienne au meilleur.

Même si la forme du jour joue son rôle, Wout van Aert et Mathieu van der Poel sont tellement bien préparés et au-dessus du lot que sauf gros incidents de course, leurs rivaux ne devraient pas être en mesure de déjouer les pronostics.