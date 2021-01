L’art sous toutes ses déclinaisons au Nationa(a)l Artists Supermaket

Et si on essayait de se réinventer et d'innover en 2021 ? Certains acteurs du monde culturel se sont lancés ce défi afin que l'art continue de vivre malgré des conditions particulières. Dans cette envie de renouveau, le Nationa(al) a proposé pour sa seconde édition une version digitale de son marché afin de célébrer la création contemporaine et le savoir-faire belge.