Disciples de Michel Preud’homme, Mbaye Leye et Philippe Clement ont leur propre personnalité

Le Standard et Bruges, deux anciennes équipes de « MPH » s’affrontent dimanche.

Ce dimanche, le Standard se déplace au FC Bruges pour l’un des chocs de cette journée de D1A. Ce sera avant tout un duel entre Philippe Clement et Mbaye Leye, deux entraîneurs qui suivent les pas d’un mentor commun : Michel Preud’homme.

S’ils sont disciples, Leye et Clement ont pourtant leur propre personnalité. L’actuel entraîneur des Rouches possède une approche tactique simple mais exigeante. Les idées du Sénégalais collent parfaitement aux valeurs et à l’ADN du club liégeois. Si Leye semble plus impulsif sur le terrain, c’est une autre histoire sur le banc. Il intériorise ses émotions comme ce fut le cas sur l’égalisation de Bokadi à la dernière seconde à Ostende.

Leye a un franc-parler et n’est pas du genre à planer après quelques bons résultats. S’il a un énorme passif de joueur et une belle expérience de T2, il reste un jeune entraîneur qui doit encore faire ses preuves malgré des premiers résultats très propres.