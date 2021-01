Hugo Siquet a encore été exemplaire: voici les bulletins du Standard face à Bruges

5 Bodart : quelques sorties aériennes rassurantes. Il repousse le ballon dans les pieds de Dost sur le 2-1, alors qu’il semblait avoir le temps d’écarter le cuir sur sa droite. Il ne peut rien sur les deux autres buts brugeois.

7 Siquet : à la fois très actif devant et précieux en défense, avec notamment quelques retours décisifs devant Dost. Il ne s’est pas laissé marcher dessus dans les duels.

5,5 Dussenne : mis sous pression, il a souvent fait le ménage. Malheureusement, il est devancé par Vanaken sur l’égalisation brugeoise, et il remet dans les pieds de Rits sur le second but adverse.

6,5 Bokadi : il se détend bien pour marquer du bout du pied son 4e but de la saison sur une remise de Klauss. Toujours là au bon moment en défense, même si quelques fois dépassé par la vitesse des attaquants brugeois.